Rekomendujemy powstrzymanie się przed wyjazdami w miejsca na wyspie, które władze greckie uznały za niebezpieczne lub zamknięte dla ruchu turystycznego – ostrzega Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie do polskich turystów na Rodos i Korfu. MSZ rekomenduje kontakt z Ambasadą w Atenach i śledzenie jej komunikatów.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, który kieruje do polskich turystów, a który dotyczy wysokiego poziomu zagrożenia pożarowego w Grecji, który – jak podkreślono – będzie się utrzymywał przez najbliższe tygodnie ze względu m.in. na prognozowane wysokie temperatury.

– Jeśli przebywasz na Rodos lub na Korfu zachowaj szczególną ostrożność i bezwzględnie stosuj się do poleceń służb porządkowych. Rekomendujemy powstrzymanie się przed wyjazdami w miejsca na wyspie, które władze greckie uznały za niebezpieczne lub zamknięte dla ruchu turystycznego

Najważniejsze informacje dla osób przebywających na Rodos można znaleźć na Twitterze Ministerstwa Spraw Zagranicznych i stronie internetowej >> gov.pl

Resort apeluje, aby śledzić informacje, które publikuje Ambasada RP w Atenach na stronie internetowej: www.gov.pl/web/grecja oraz koncie TT placówki: twitter.com/PLinGreece.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ambasada RP w Atenach od 21 lipca monitorują sytuację oraz pozostają w kontakcie z polskimi turystami w Grecji, a służby konsularne pracują w trybie 24-godzinnym.

„Ambasada ustanowiła specjalną alarmową linię telefoniczną +30 693 655 46 29 (24-godzinna), dodatkowo uruchomione zostały dwie linie informacyjne pod numerami: +30 210 6797743 oraz +30 210 6771 997 (czynne w godz. od 9.00 do 16:00). Od początku zagrożenia pożarowego placówka obsłużyła ok. 400 zapytań ze strony naszych obywateli” – przekazuje MSZ.

Przypomniano także, że placówka w Atenach przez cały czas informuje o zagrożeniach i działaniach służb miejscowych za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz bezpośrednio wszystkim kontaktującym się z placówką.

W komunikacie podkreślono, że MSZ oraz MSiT są w bieżącym kontakcie z największymi biurami podróży obecnymi na Rodos i Korfu a także z Polską Izbą Turystyki.

Przypomniano, że na miejscu działania ewakuacyjne podejmowane są przez grecką straż pożarną oraz wojsko.

W komunikacie wskazano, że loty do Polski odbywają się regularnie.

– Skontaktuj się z organizatorem swojej wycieczki i zapytaj o to na kiedy planowany jest twój lot do Polski. Większość przewoźników przygotowuje specjalne połączenia lotnicze, które umożliwią wcześniejszy powrót z wakacji. Pamiętaj, że obowiązkiem organizatora jest zapewnienie Tobie bezpieczeństwa i zorganizowanie powrotu do kraju