Trwają wakacje z Miejską Biblioteką Publiczną imienia Papuszy. Dziś mali czytelnicy spotkali się na zajęciach z żołnierzami amerykańskimi służącymi w Żaganiu. W ramach wydarzenia pod nazwą „Przystanek Ameryka” mundurowi z dziećmi wspólnie czytali książkę. Były również zabawy i gry zręcznościowe.

Wydarzenie było okazją do rozmów na temat kultury i wzajemnego poznawania zwyczajów. – To również żywy kontakt z językiem. Dla naszych podopiecznych to okazja do oswajania się ze słownictwem, ale i wojskowi mogli poznać kilka zwrotów po polsku – mówi dyrektorka placówki Magdalena Śliwak:

– Uczymy się od siebie nawzajem. Poza tym nasza misja, to nie tylko poligony i strzelania, ale także obecność wśród lokalnej społeczności – mówi starszy sierżant Kevin Bryant:

Dzieci biorące udział w zajęciach przyznają, że jest to dla nich kolejny już kontakt z gośćmi ze Stanów Zjednoczonych:

Dodajmy, że jutro w bibliotece zagoszczą komiksy.