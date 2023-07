To już naprawdę ostatni moment, aby złożyć wniosek o unijne dopłaty do rolnictwa.

Wnioski składa się elektronicznie za pośrednictwem platformy eWniosekPlus, a ostateczny termin ubiegania się o te pieniądze mija już jutro.

– Na szczęście zdecydowana większość naszych rolników już to zrobiła i może spokojnie czekać na pierwsze zaliczki – mówi Andrzej Rochmiński, dyrektor lubuskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Andrzej Rochmiński przypomina, że podstawowy termin składania wniosków o unijne płatności minął z 30 czerwca.

Po tej dacie rolnicy mogli jednak nadal ubiegać się o to wsparcie, ale każdy dzień spóźnienia kosztował ich zmniejszenie wysokości dopłat:

Podobnie, jak w latach poprzednich, pierwsze pieniądze w ramach unijnych dopłat trafią na konta rolników jeszcze w tym roku.

Jak wylicza Andrzej Rochmiński, będzie to zdecydowana większość przyznanych płatności:

Dodajmy, że w województwie lubuskim z unijnych dopłat bezpośrednich korzysta ok. 19 tys. rolników. W tym roku podstawowa płatność do hektara wyniesie ok. 116 euro.