Na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy przygotowani na rozwój różnych scenariuszy – poinformowało w czwartek PAP Ministerstwo Obrony Narodowej odnosząc się do doniesień prasowych o łączonych ćwiczeniach armii białoruskiej i Grupy Wagnera na poligonie w pobliżu Brześcia.

Wagnerowcy na poligonie pod polską granicą

W czwartek (20 lipca) agencja Reuters poinformowała o kontynuacji szkolenia armii białoruskiej z rosyjską Grupy Wagnera. Jak wskazała agencja, w tej fazie ćwiczenia mają odbywać się poligonie w pobliżu Brześcia, przy granicy Białorusi z Polską. Jak podaje ukraińska agencja UNIAN, szkolenia – według zapowiedzi Mińska – mają trwać na poligonie koło Brześcia przez tydzień. Biorą w nich udział oddziały białoruskich Sił Operacji Specjalnych wspólnie z przedstawicielami Grupy Wagnera.

Według ocen białoruskiego wywiadu wojskowego (HUR) na Białoruś do środy przybyło około 700 najemników z Grupy Wagnera. Tego samego dnia wjechała na Białoruś kolejna kolumna aut wagnerowców, złożona z około 100 pojazdów.

Sytuacja wschodniej granicy jest monitorowana

Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśliło, że granice Polski są bezpieczne, a sytuacja na wschodniej granicy jest monitorowana na bieżąco.

– Jesteśmy przygotowani na rozwój różnych scenariuszy w miarę rozwoju sytuacji

– zapewnia MON.

Wzmocniona współpraca Wojska Polskiego i Straży Granicznej

– Zarówno wicepremier Jarosław Kaczyński, jak i szef MON Mariusz Błaszczak podkreślali, że Grupa Wagnera może być użyta do destabilizacji granicy polsko-białoruskiej

– przypomina resort.

Jak zaznaczono, reakcją na obecność Grupy Wagnera na Białorusi i ewentualne zagrożenia, jakie mogą się z tym wiązać, jest wzmocnienie współpracy Wojska Polskiego ze Strażą Graniczną.

– Wojsko Polskie od dwóch lat jest tam obecne, żołnierze wspólnie ze Strażą Graniczną patrolują odcinek graniczny z Białorusią

– podkreśliło ministerstwo.

Operacja „Bezpieczne Podlasie”

MON zaznaczyło, że obecnie wojsko prowadzi operację „Bezpieczne Podlasie”, w której udział biorą żołnierze i sprzęt z 12. i 17. Brygady Zmechanizowanej.

– Jak informował szef MON, głównym celem operacji „Bezpieczne Podlasie” jest wysunięta obecność szkoleniowa części sił Wojsk Lądowych oraz demonstracja naszej woli i pełnej zdolności do natychmiastowej odpowiedzi na wszelkie próby destabilizacji sytuacji na naszej wschodniej granicy

– zauważył resort obrony.

Prigożyn na Białorusi

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) podał w najnowszym raporcie, że w bazie wagnerowców w Osipowiczach w obwodzie mohylewskim na Białorusi był 18 i 19 lipca właściciel Grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn. Wręczył on sztandar najemników dowódcy o pseudonimie Pionier, który – jak ocenia ISW – będzie dowodził Grupą Wagnera na Białorusi.

– Prigożyn oświadczył, że personel Grupy Wagnera pozostanie na Białorusi „przez jakiś czas”” i że „po przegrupowaniu na Białorusi wyruszy w nową podróż do Afryki

– relacjonuje ISW.

Inny dowódca, przedstawiony jako Dmitrij Utkin – a więc główny dowódca wagnerowców, od którego pseudonimu („Wagner”) wzięła się nazwa formacji – powiedział, że „jest to tylko początek największej pracy, która zostanie wykonana wkrótce” – relacjonuje ISW.

Pierwsze informacje o możliwym skierowaniu Grupy Wagnera na Białoruś podały rosyjskie media niezależne pod koniec czerwca. Prognozowały one, że najemnicy w liczbie około 8 tysięcy będą stacjonowali w obwodzie mohylewskim, w rejonie Osipowicz. Znajduje się tam opuszczona do niedawna, a potem pospiesznie remontowana baza we wsi Cel – była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych.