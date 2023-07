Żarski Dom Kultury zachęca mieszkańców miasta do uczestnictwa we wspólnym projekcie. Chodzi o stworzenie z haftowanych serwet parasola, który zawiśnie nad żarskim deptakiem. Serwety może zrobić i przynieść każdy chętny. Placówka przyjmuje je do 4 sierpnia.

Wydarzenie związane jest z zaplanowanymi na połowę przyszłego miesiąca Międzynarodowymi Plenerowymi Spotkaniami ze Sztuką. – Możemy mieć swój wkład w ten koronkowy projekt. Wystarczy własnoręcznie wykonać haftowane prace – mówi Paulina Konopa z domu kultury:

– Materiały do przygotowania serwet lub łapaczy snów dostępne są w naszej siedzibie przy ulicy Wrocławskiej. Zapraszamy do odwiedzin i udziału we wspólnym przedsięwzięciu – zaznacza Paulina Konopa:

Dodajmy, że placówka czynna jest od godziny 9.00 do 15.00.