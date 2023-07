Martin Vaculik zajął 2. miejsce w kolejnej rundzie żużlowego Grand Prix, rozegranej na torze w szwedzkiej Malilli.

Kapitan Stali Gorzów w rundzie zasadniczej zdobył 13 punktów i uplasował się tylko za reprezentantem gospodarzy, Fredrikiem Lindgrenem. W półfinale Słowak był drugi, skutecznie broniąc się przed Bartoszem Zmarzlikiem. W finale Vaculik prowadził, gdy wjechał w niego Lindgren. Szwed został wykluczony a w powtórce zawodnik gorzowskiego klubu był drugi, za Danielem Bewleyem. 3. miejsce zajął wychowanek Falubazu Zielona Góra Patryk Dudek.

Do półfinału nie awansował drugi z zawodników Stali, Anders Thomsen. Spory wpływ na to miało kontrowersyjne wykluczenie go w pierwszej serii, po starciu z Jacobem Thorsellem. Duńczyk mocno nie zgadzał się z decyzją arbitra, nota bene swojego rodaka.

W klasyfikacji generalnej prowadzi nadal Zmarzlik. Vaculik awansował z 7. aż na 4. miejsce. Thomsen jest 13.