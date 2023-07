O czterystu uczniów więcej niż w ubiegłym roku będzie uczęszczać do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu nowosolskiego. To efekt wprowadzenia reform oświatowych. Na przykład w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Soli będzie utworzonych osiem klas pierwszych. – Musimy do tego dobrze przygotować się – powiedział Daniel Lesiewicz.

W nowym roku szkolnym do pięciu szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu nowosolskiego będzie uczęszczać ponad 1200 pierwszoklasistów.