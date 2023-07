Rolnicy będą mieli więcej czasu na złożenie wniosków o dopłaty do zakupu nawozów.

Termin składania wniosków został przedłużony o dwa tygodnie, czyli do 31 lipca.

– Co ważne, rolnicy będą też mogli rozliczyć faktury za nawozy sztuczne kupione do połowy maja, a nie jak to wcześniej zakładano do 15 marca tego roku – podkreśla Andrzej Rochmiński, dyrektor lubuskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

O dopłaty do zakupu nawozów mogą się starać właściciele małych i średnich gospodarstw rolnych, którzy mają problemy finansowe wynikające z nagłego wzrostu cen nawozów spowodowanego rosyjską agresją na Ukrainę.

Jak zaznacza Andrzej Rochmiński, do wyliczenia wysokości wsparcia stosuje się specjalny algorytm, który ma pomóc w oszacowaniu strat poniesionych przez rolnika:

Dodajmy, że do tej pory w całej Polsce wnioski o dopłaty do nawozów złożyło ponad 260 tys. rolników.

W województwie lubuskim o tego typu wsparcie ubiega się ponad 4,7 tys. właścicieli gospodarstw rolnych. Najwięcej, bo aż 368 wniosków, złożono w powiecie żagańskim.