W ostatnich kilku miesiącach nieco wzrosła stopa bezrobocia na terenie powiatu nowosolskiego. W stosunku do końca czerwca ubiegłego roku to ponad sto osób więcej. – To niewątpliwie wpływ inflacji i wysokich kosztów utrzymania firm – powiedziała Katarzyna Podgórska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli.

Na terenie powiatu nowosolskiego zarejestrowanych jest obecnie prawie 1350 bezrobotnych osób.