Interesujesz się piłką nożną? Potrafisz wymienić znanych piłkarzy, którzy urodzili się na terenie województwa lubuskiego? Jeśli nie, to nic nie szkodzi. Przygotowaliśmy małą ściągawkę, w której przedstawiamy pięciu zawodników związanych z tym regionem. Gdzie zaczynali swoją karierę? W jakich klubach mieli okazję grać później? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego tekstu. Miłej lektury!

Józef Młynarczyk

Józef Młynarczyk urodził się 20 września 1953 roku w Nowej Soli. W tym mieście też się wychowywał i stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Najpierw szkolił się w miejscowej Astrze, a w wieku 17 lat przeniósł się do Dozametu.

W 1974 został zawodnikiem BKS Stal Bielsko-Biała, gdzie trafił pod skrzydła Antoniego Piechniczka. Trener ten trzy lata później ściągnął go do Odry Opole, w której występował do 1980 roku. W międzyczasie zaliczył debiut w reprezentacji Polski prowadzonej przez Ryszarda Kuleszę.

Gdy miał 27 lat kupił go Widzew. Łodzianie z Młynarczykiem w bramce dwukrotnie sięgnęli po mistrzostwo Polski oraz dotarli do półfinału Pucharu Europy, gdzie musieli uznać wyższość Juventusu Turyn. Po czterech latach opuścił nasz kraj i został zawodnikiem Bastii, a następnie FC Porto.

Maciej Murawski

Maciej Murawski przyszedł na świat 20 lutego 1974 roku w Zielonej Górze. Swoją piłkarską przygodę rozpoczął w miejscowym Zrywie, w którym występował do 1992 roku. Wtedy przeniósł się do drugoligowej Ślęzy Wrocław.

W stolicy Dolnego Śląska grał przez cztery sezony. W 1996 roku został zawodnikiem Polonii Bytom, a rok później został kupiony przez Lecha Poznań, w którego barwach zadebiutował w Ekstraklasie. Łącznie na tym poziomie rozgrywkowym rozegrał 143 spotkania i strzelił 2 gole.

W wieku 24 lat trafił do Legii Warszawa, z którą w 2002 roku zdobył mistrzostwo Polski. Wtedy zgłosiła się po niego Arminia Bielefeld. Później grał jeszcze w Arisie Saloniki, Apollonie Kalamarias i Cracovii. Murawski ma też na swoim koncie sześć występów w kadrze narodowej.

Dawid Kownacki

Dawid Kownacki urodził się 14 marca 1997 roku w Gorzowie Wielkopolskim. W wieku 7 lat rozpoczął treningi w miejscowym Stilonie. Trenował tam przez trzy sezony, a następnie przeniósł się do grup młodzieżowych Lecha Poznań.

Z roku na rok robił coraz większe postępy. Nie umknęło to uwadze trenerów pierwszego zespołu, którzy w 2013 roku włączyli go do szerokiej kadry. Swój pierwszy mecz w Ekstraklasie rozegrał, mając 16 lat i 267 dni.

W “Kolejorzu” występował do 2017 roku. Wtedy przeniósł się do włoskiej Sampdorii. Po trzech latach trafił do Fortuny Düsseldorf. Na początku 2022 roku na pół roku wrócił do Poznania. W nowym sezonie będzie zawodnikiem Werderu Brema. Każdy, kto posiada kod Betclic, będzie mógł śledzić na żywo wyniki tego zespołu.

Kamil Jóźwiak

Kamil Jóźwiak przyszedł na świat 22 kwietnia 1998 roku w Międzyrzeczu. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał jednak w innej miejscowości – Zbąszynku. Gdy miał 7 lat rodzice zaprowadzili go na trening do miejscowego Juniora.

Po dwóch latach przeniósł się UKP Zielona Góra, gdzie trenował przez cztery lata. W 2011 roku trafił do młodzieżowego zespołu Lecha Poznań. Podobnie jak Dawid Kownacki wyróżniał się na tle swoich kolegów i w 2015 roku znalazł się w szerokiej kadrze pierwszej drużyny.

W Ekstraklasie zadebiutował 28 lutego 2016 roku w meczu z Jagiellonią Białystok. W “Kolejorzu” występował do 2020 roku. Wtedy przeniósł się do Derby County. Na Wyspach Brytyjskich występował przez dwa sezony, po czym przeniósł się do występującego w MLS zespołu Charlotte FC.

Zenon Burzawa

Ostatnim piłkarze urodzonym w województwie lubuskim, którego chcemy przedstawić, jest Zenon Burzawa. Urodził się on 1 lipca 1961 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Przez większą część swojej kariery piłkarskiej związany był z miejscowym Stilonem.

W 1993 roku został zawodnikiem Sokoła Pniewy. W swoim pierwszym sezonie w Ekstraklasie zdobył 22 bramki i niespodziewanie dla wszystkich został królem strzelców. W 1995 roku powrócił do Stilonu Gorzów, w którym z przerwami występował do 1998 roku, kiedy to zakończył karierę piłkarską.