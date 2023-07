Niemal w całym kraju niedziela będzie pogodna i bardzo ciepła. Dla części województw IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. W Lubuskiem słupek rtęci podniesie się w niedzielę do 33 kreski a w poniedziałek mogą pojawić się burze.

Jak przekazał PAP Michał Walczak z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, w niedzielę Polska nadal będzie pod wpływem wyżu znad Skandynawii, który zapewni piękną, słoneczną pogodę. Z zachodu napływają masy bardzo ciepłego powietrza.

„Niedziela na przeważającym obszarze kraju będzie słoneczna, z bezchmurnym niebem lub zachmurzeniem małym. Tylko na północnym wschodzie spodziewany jest przejściowy wzrost zachmurzenie do dużego i tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni na północnym wschodzie do 33 stopni na krańcach zachodnich. Nad morzem nieco chłodniej – od 20 do 23 stopni. Poza terenami nadmorskimi wiatr słaby, zmienny”