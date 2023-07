W środę po południu oraz w nocy ze środy na czwartek nad Polską z zachodu na wschód będzie przesuwać się strefa burz. Czekają nas ulewne deszcze, silny wiatr i grad, który może mieć do 4 centymetrów średnicy – prognozuje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Niż Poly jest w tym momencie nad Holandią, ale jego układ wpływa na pogodę w Polsce.

„Front atmosferyczny z nim związany przesuwa się przez całe Niemcy i wkracza do Polski. Będzie on wędrował przez kraj z zachodu na wschód. Pierwsze burze pojawiają się na Opolszczyźnie, ale komórki deszczowe wypiętrzają się też w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubskim oraz dolnośląskim”

– powiedział PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Zaznaczył, że front atmosferyczny będzie wędrował szybko.

Niż Poly i niebezpieczna pogoda w Lubuskiem

Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia burz z gradem wydano dla całego województwa lubuskiego.

Jak pisze IMGW, w powiatach: gorzowskim, Gorzowie Wielkopolskim, międzyrzeckim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim i świebodzińskim, w środę między godz. 12:00 a 20:00 spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

W pozostałych powiatach województwa sytuacja meteorologiczna może być jeszcze bardziej niebezpieczna. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami również może spaść grad.

Gwałtowne przyrosty stanów wód w Lubuskiem

Jak informuje Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, w środę wskutek opadów spodziewać się należy gwałtownych wzrostów stanów wody.

„Na obszarach występowania prognozowanych, silnych, przelotnych opadów deszczu, szczególnie na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.”

– czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenie wydano dla obszarów zlewni dopływów Odry (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie).

„Na ranem strefa burz będzie w woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, i jeszcze jutro rano będzie się przesuwał nad Lubelszczyzną”.

– mówi Grzegorz Walijewski.

Walijewski podkreślił, że front najbardziej niebezpieczny będzie do godz. 2 w nocy, a burze i zjawiska mu towarzyszące spowodowały, że synoptycy wydali ostrzeżenia nawet drugiego stopnia, ponieważ będzie im towarzyszyć ulewny deszcz i silny wiatr.

„W krótkim czasie może spaść do 30-35 mm wody na metr kwadratowy, porywy wiatru mogą osiągnąć do 80 km/h, a im bliżej godzin popołudniowych nawet do 100 km/h”

– ostrzegł rzecznik IMGW.

Dodatkowo może spaść grad.

„Im bardziej na południe, tym grad może być większy i miejscami może mieć nawet do 4 centymetrów średnicy”

– powiedział.

W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północnej części woj. lubuskiego, dla całego woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, północnej i centralnej części woj. mazowieckiego, wschodniej części woj. świętokrzyskiego i Małopolski.

Natomiast ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, części woj. małopolskiego, w woj. łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, zachodniej części mazowieckiego i świętokrzyskiego oraz południowej część lubuskiego.