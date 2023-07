Środa początkowo będzie pogodna, ale już od godzin południowych, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Anna Woźniak, od zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego i utworzy się linia aktywnego frontu chłodnego z burzami, które miejscami będą gwałtowne.

Niebezpieczna pogoda w Lubuskiem

Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia burz z gradem wydano dla województwa lubuskiego.

Jak pisze IMGW, w powiatach: gorzowskim, Gorzowie Wielkopolskim, międzyrzeckim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim i świebodzińskim, w środę między godz. 12:00 a 20:00 spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

W pozostałych powiatach województwa sytuacja meteorologiczna może być bardziej niebezpieczna. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami również może spaść grad.

W burzach, na co zwróciła uwagę Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możliwy jest nawet duży grad, spodziewane są krótkotrwałe ulewy, w których może spaść 30-35 mm deszczu.

„Największym zagrożeniem w tych burzach będą bardzo silne porywy wiatru, które miejscami mogą wynieść 80-90 km/h. W godzinach wieczornych w środkowej i północnej Polsce mogą dochodzić do 100 km/h”

– ostrzegła synoptyk IMGW.

Uwaga na dzisiejsze burze!⚠️

⛈️W związku z przemieszczaniem się niżu oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych spodziewamy się dynamicznej pogody. 🌧️Suma opadów może wynieść do 35 mm, a porywy wiatru nawet do 100 km/h.

Poniżej mapa aktualnie wydanych ostrzeżeń⬇️.#IMGW pic.twitter.com/KbeU3DnBJr — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 5, 2023

Temperatura maksymalna wyniesie od 26 do 30 stopni. Te najwyższe wartości najbardziej prawdopodobne są w centrum i na południowym wschodzie.

„Najchłodniej będzie za frontem, czyli na północnym zachodzie i zachodzie. Tam od 21 do 25 stopni Celsjusza”

– przekazała synoptyk IMGW.

Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, z kierunków południowych. Na zachodzie, po przejściu frontu, nadal porywisty.

„Początek nocy ze środy na czwartek bardzo dynamiczny i niebezpieczny we wschodniej połowie kraju. Tam jeszcze kontynuacja popołudniowych i wieczornych burz z opadami deszczu do 15-20 mm i silnymi porywami wiatru, do 90 km/h. Burzom nadal towarzyszyć może grad”

– powiedziała synoptyk IMGW.

Na pozostałym obszarze kraju nadal możliwe przelotne opady deszczu, ale, jak wskazała Woźniak, stopniowo w drugiej połowie nocy sytuacja powinna się uspokajać i od zachodu będą się już pojawiać większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu, ok. 14 stopni w centrum, do 18 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zwykle południowo-zachodni i zachodni, ale na wschodniej połowie kraju jeszcze z kierunków zmieniających się.

Od czwartku pogoda powinna się stopniowo uspokajać. W weekend można spodziewać się wyraźnej poprawy aury. Do Polski zbliżają się upały.