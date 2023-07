Już jutro o godzinie 17, w parku miejskim Dolina Strugi Świebodzińskiej odbędzie się piknik rodzinny. Ta impreza ma jeden cel – nauczyć dzieci i ich rodziców jak powinno wyglądać prawidłowe żywienie. Nie będzie to jednak sama prelekcja. Tomasz Proc – znany lubuski kucharz i Justyna Sielicka, której pasją jest gotowanie, będą przygotowywali śniadania razem z uczestnikami imprezy.

– Poprzez interaktywne warsztaty pokażemy świebodzinianom kilka prostych zasad – mówi Tomasz Proc, szef kuchni jednej z lubuskich restauracji:

Tomasz Proc podkreśla, że śniadanie to bardzo ważny posiłek dnia, tym czasem część dzieci nie zabiera go do szkoły:

Dodajmy, że cała impreza finansowana jest przez sponsorów i jest nieodpłatna.