Agresja wśród dzieci i młodzieży to coraz szybciej rosnący problem społeczny. Może przybierać różne formy, na przykład działania fizycznego, a więc bicia, popychania, zabierania rzeczy należących do innych osób, bądź werbalnego np. obraźliwych komentarzy, także tych zamieszczanych w internecie, do skrajnych przypadków wykorzystywania seksualnego czy okaleczania, znęcania, a nawet skutków śmiertelnych.

Oprócz wychowania w rodzinie i w szkole, oddziaływania rówieśników, duże znaczenie ma tutaj także to co dzieje się w szeroko pojętych mediach, w tym społecznościowych i internecie. Bez problemu młodzież ma dostęp do programów, filmów, gdzie młodzi ludzie są względem siebie agresywni i zaczyna być na to przyzwolenie społeczne. Fakt, że to w ogóle oglądamy, że to jest dostępne i nie jest usuwane, powoduje, że zaciera się granica między tym, co jest dobre, a co złe. Jednocześnie obserwujemy brak wzorców u młodych, ataki na istniejące symbole jak na przykład ostatnie na św. Jana Pawła II, kult siły i pieniądza w mediach , seksualizacja dzieci i młodzieży.

Dziś pytamy Państwa: jakie są przyczyny agresji dzieci i młodzieży? Co należałoby zrobić z agresywną młodzieżą?

O to pyta Łukasz Brodzik

