Enea Zastal BC Zielona Góra przegrał u siebie ze Śląskiem Wrocław w PLK między innymi z powodu pauzy Przemysław Żołnierewicz i Sebastiana Kowalczyka.

Obaj leczą urazy, a trener Oliver Vidin stwierdził na konferencji prasowej po meczu, że mało prawdopodobne, że wrócą na środowy mecz z Legią Warszawa.

Udało nam się po meczu porozmawiać z Sebastianem Kowalczykiem, który był bardziej optymistyczny, powiedział nam dokładnie, co mu dolega, jak widzi to, co stało się w meczu ze Śląskiem i co z walką o playoffy: