W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu funkcjonuje strzelnica multimedialna. Korzystają z niej uczniowie z klas o profilu mundurowym. Obiekt jest w pełni przystosowany do strzelań z broni zasilanej sprężonym powietrzem.

Zajęcia prowadzone są pod okiem doświadczonych instruktorów. Można tu strzelać z pistoletów, jak i broni długiej i jest to w pełni bezpieczne. Zajęcia jednak odbywają się w taki sposób, jak na prawdziwej strzelnicy. Są komendy, których należy przestrzegać i stosować się do poleceń prowadzącego strzelanie. Jak mówią sami uczniowie, to praktyczna nauka celowania, zgrywania przyrządów i oczywiście warunków bezpieczeństwa:

Dodajmy, że budowa strzelnicy w żagańskiej szkole została dofinansowana ze środków MON.