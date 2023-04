W Chotkowie w gminie Brzeźnica trwają końcowe prace przy budowie farmy fotowoltaicznej. Inwestycja, to powierzchnia 70 hektarów. Wpływy za dzierżawę gruntu do gminnej kasy sięgać będą rocznie około miliona złotych.

Jest to jedno z większych zadań realizowanych w ciągu kilkudziesięciu lat na terenie gminy. – To instalacja o wielkości, jakiej w okolicy póki co nie ma – mówi wójt Jerzy Adamowicz:

– Jako gmina mamy również swoje elektrownie. Niedawno zakończyliśmy inwestycje – zaznacza brzeźnicki włodarz:

Dodajmy, że termin zakończenia zadania planowany jest na przełomie maja i czerwca.