Stal Gorzów tłumaczy się z wydarzeń do których doszło w trakcie ostatniego spotkania ligowego.

W trakcie wtorkowego meczu Stali Gorzów z GKM-em Grudziądz kibice wywiesili transparent z napisem: „SadOFFski, szanuj kibica swego, bo nie będziesz miał żadnego”. Był on skierowany do prezesa Waldemara Sadowskiego. W konsekwencji doszło do starcia kibiców ze służbami porządkowymi. – Pragniemy przeprosić wszystkich kibiców, którzy ucierpieli w wyniku interwencji – czytamy w klubowym oświadczeniu. Klub zaprasza również przedstawicieli Stowarzyszenia Stalowcy na spotkanie w trakcie którego ma dojść do rozmów o współpracy.

Całość oświadczenia klubu

Oświadczenie dotyczące interwencji służb porządkowych podczas meczu ebut.pl Stal Gorzów z ZOOLESZCZ GKM Grudziądz.

Jako organizator meczu ebut.pl Stal Gorzów z ZOOLESZCZ GKM Grudziądz pragniemy przeprosić wszystkich kibiców, którzy ucierpieli w wyniku interwencji służb porządkowych w trakcie tego spotkania. Ubolewamy, że poszkodowane zostały osoby postronne. Podkreślamy, że takie incydenty nie powinny mieć miejsca i będziemy pracować, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Informujemy jednakże, że zabezpieczając zawody profesjonalną firmą ochroniarską nie mamy wpływu na przebieg przeprowadzanych przez nią interwencji. Zapewniamy, że Klub Stal Gorzów dołoży wszelkich starań by wyjaśnić czy użyte przez ochronę środki bezpośredniego przymusu były adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem do członków Stowarzyszenia „Stalowcy” o jedność kibicowską. Zarząd Klubu pozostaje otwarty na współdziałanie. Zapraszamy ponownie przedstawicieli Stowarzyszenia na spotkanie celem omówienia współpracy w sezonie 2023. Pokażmy, że jesteśmy STALeRAZEM.

Zarząd Stal Gorzów Wielkopolski S.A.