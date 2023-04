Lipinki Łużyckie przystępują do kolejnej inwestycji związanej z ochroną środowiska. Będzie to uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy. Otrzymane na ten cel dofinansowanie to ponad 3 miliony złotych.

Rozbudowa infrastruktury technicznej obejmie kilka gminnych miejscowości. – To bardzo ważne prace, do których przygotowywaliśmy się od jakiegoś czasu – mówi wójt Małgorzata Brzyśkiewicz:

– Staramy się występować przy inwestycjach o dofinansowanie. Bez pieniędzy z zewnętrznych źródeł byłoby nam ciężko podjąć się tych robót – zaznacza Małgorzata Brzyśkiewicz:

Dodajmy, że gmina przebuduje także mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków w Lipinkach Łużyckich.