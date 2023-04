Ministrowie edukacji i nauki Polski i Izraela podpisali w środę w Warszawie deklarację w sprawie wizyt młodzieży izraelskiej w Polsce i młodzieży polskiej w Izraelu. Jest to porozumienie dwustronne i partnerskie – zaznaczył szef MEiN Przemysław Czarnek.

W środę w siedzibie resortu edukacji i nauki w Warszawie odbyło się spotkanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka z ministrem edukacji i nauki Izraela – Jo’awem Kiszem. Szefowie resortów podpisali również porozumienie w sprawie spotkań młodzieży.

„Jest to porozumienie, które wydaje się, że kończy ostatecznie okres naszych rozmów dotyczących przywrócenia wizyt młodzieży izraelskiej w Polsce i młodzieży polskiej w Izraelu”

– powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w oświadczeniu dla prasy.

Zaznaczył, że „porozumienie jest dwustronne i partnerskie”.

„Potrzebujemy znakomitych relacji pomiędzy Polską i Izraelem, ale relacji, które będą przyszłościowymi, a te muszą budować nasi młodzi mieszkańcy Polski i Izraela”

– podkreślił minister Czarnek. Zwrócił uwagę, że w podpisanym dokumencie jest zapis, że „młodzi Izraelici, tak jak i młodzi Polacy, muszą przede wszystkim poznawać naszą wspólną kulturę i wspólną historię dwóch narodów, które żyły w tym miejscu”.

Zastrzegł, że „nie przez przypadek – i to jest przywoływane w wielu wystąpieniach naszych przyjaciół z Izraela – przez wieki w Polsce i na tych ziemiach, także podczas zaborów, żyło 2/3 populacji żydowskiej”.

Podkreślił, że „Polska była, jest i pozostanie zawsze przestrzenią wolności, również w tym wymiarze religijnym”.

„To tu Żydzi z całego świata odnajdowali przestrzeń do życia, bo tu była przestrzeń wolności i tę przestrzeń wolności chcemy kultywować, rozwijać i przenosić w przyszłość”

– oświadczył szef MEiN.

Zapowiedział, że drogą do tego są wspólne kontakty młodzieży polskiej i izraelskiej.

„Poznawanie wspólnej historii, historii Polski, historii Polski z narodem żydowskim mieszkającym tutaj jak i przez poznawanie obecnego kraju – Polski i Izraela z obecną sytuacją gospodarczą, obecną kulturą, obecnymi tradycjami i obecną otwartością na przyszłość. To wszystko w ramach wyjazdów studyjnych młodzieży izraelskiej”

– wyjaśnił minister Czarnek.

Wspomniał, że pierwszy taki wyjazd po dłuższym okresie ma miejsce obecnie, przy okazji Marszu Żywych i 80. rocznicy powstania w getcie. „Jestem przekonany, że tak samo polska młodzież w niedalekiej przyszłości będzie odwiedzała Izrael” – powiedział minister Czarnek.

Czarnek wyraził przekonanie, że polska młodzież będzie wkrótce odwiedzała Izrael.

„Bo też trzeba to podkreślić: polska młodzież, która w większości przecież jest zakorzeniona w chrześcijaństwie też musi poznawać korzenie chrześcijaństwa, a korzenie chrześcijaństwa są właśnie tam – w Ziemi Świętej, w państwie Izrael”

– zauważył.

„To, co nas łączy jest absolutnie najważniejsze i tego jest zdecydowanie więcej, niż wszystkie rzeczy, które ewentualnie pozostają w jakiejś rozbieżności, no i na pewno łączy nas ta jedna, tragiczna rzecz, dramatyczna rzecz, czyli czas II Wojny Światowej. Niemcy zaatakowali Polskę, w której żyli również Żydzi„

– powiedział.

„Jesteśmy tu na znak naszego wspólnego porozumienia, abyśmy pamiętali o przeszłości i byśmy w przyszłości mogli wspólnie działać”

– dodał minister edukacji i nauki Izraela Jo’aw Kisz. Kisz podkreślił swoje zadowolenie z faktu, że doszło do sygnowania porozumienia z polskim MEiN.

„Bardzo ważne jest dla nas, by edukować naszą młodzież – aby przyprowadzać ją tutaj, by zobaczyła miejsca, gdzie naziści, hitlerowcy chcieli dokonać ostatecznego rozwiązania tzw. kwestii żydowskiej”

– powiedział.

Jo’aw Kisz zaprosił polską młodzież do Izraela, aby pokazać jej Ziemię Świętą. Zaprosił też do Jerozolimy szefa polskiego MEiN Przemysława Czarnka. „Z wielką przyjemnością pokażę panu nasz kraj, w ramach tego, o czym mówi to porozumienie – aby (nasze – PAP) narody uczyły się od siebie wzajemnie o wspólnej historii, przeszłości i wspólnie działały. Zawsze jest miejsce na więcej” – stwierdził.

W środę Jo’aw Kisz wziął udział w Marszu Żywych na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz II – Birkenau.