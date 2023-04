Sulęcińscy strażacy otrzymali dzisiaj nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Remiza wzbogaciła się również o cztery nowe miejsca garażowe. Wóz strażacki jest już drugim w perspektywie dwóch lat zakupionym dla sulęcińskiej straży pożarnej.

– Staramy się sukcesywnie wymieniać flotę samochodów – mówi bryg. Waldemar Konieczny Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie:

– Samochód jest bardzo nowoczesny. Cieszą również garaże. Obie inwestycje kosztowały ponad 2 miliony 800 tys. – mówi st. bryg. Patryk Maruszak Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej:

Swój wkład w zakup samochodu miał również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Jego prezes Mariusz Herbut uważa, że wymiana strażackiej floty jest niezwykle istotna:

Województwo lubuskie jest jednym z bardziej zalesionych województw, również powiat Sulęciński to ogromne obszary leśne – mówi Olimpia Tomczyk-Iwko wicewojewoda lubuski:

Ogniomistrz Arkadiusz Tylmanowski opowiada jak wyposażony jest wóz:

Dodajmy, że sulęcińscy strażacy rocznie wyjeżdżają do zdarzeń ok. 1000 – 1100 razy. 40 % z tego to wyjazdy do pożarów.