CSI Zielona Góra to międzynarodowe zawody i pokazy jeździeckie. Areną zmagań będzie hipodrom WOSiR Drzonków. W ciągu czterech dni (20-23 kwietnia) rozegranych zostanie 15 konkursów międzynarodowych w skokach przez przeszkody. Najważniejsze to Grand Prix z pulą nagród 109 tysięcy zł będzie zaliczany do rankingu Światowej Federacji Jeździeckiej. W sobotę rozegrany zostanie memoriał amazonki Pauliny Kopacz. O imprezie mówi Szymon Tarant – współorganizator zawodów: