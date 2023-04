Porozumienie, na mocy którego wspólny zespół śledczy (JIT) będzie badał przypadki ludobójstwa do jakich może dochodzić w związku z napaścią Rosji na Ukrainę zostało podpisane w Wilnie przez prokuratora krajowego Dariusza Barskiego – przekazała w poniedziałek Prokuratura Krajowa.

„W dniach 13-14 kwietnia 2023 roku w Wilnie (Republika Litewska) odbyło się spotkanie wspólnego zespołu śledczego (JIT) powołanego w sprawie wojny napastniczej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W obradach uczestniczyły wszystkie państwa zaangażowane dotychczas we wspieranie Ukrainy w ramach JIT, przedstawiciele Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych” – przekazała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Śledztwo w sprawie ludobójstwa na Ukrainie

W toku obrad omówiono dotychczasowe funkcjonowanie zespołu, szczególnie w kontekście wymiany danych obejmujących poszczególne zdarzenia śledcze analizowane w państwach będących jego uczestnikami, a także najbliższe założenia wspólnych działań.

Prokuratura Krajowa podkreśliła w komunikacie, że pierwotnie porozumienie zawarte miedzy Ukrainą, Polską i Litwą, a w dalszej kolejności również z Łotwą, Estonią, Słowacją, Rumunią i Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze zajmuje się badaniem oraz zbieraniem dowodów dotyczących napaści Rosji na Ukrainę.

Podpisana w Wilnie umowa, jak zaznacza PK, „rozszerza zakres dotychczasowego porozumienia o badanie ewentualnych przypadków ludobójstwa do jakich może dochodzić na terytorium Ukrainy w związku z rosyjską agresją; przyczyni się do lepszej wymiany dowodów i informacji, natomiast pracę w ramach JIT uzupełnią międzynarodowi eksperci„.

Współpraca państw tworzących JIT umożliwia koordynację działań dotyczących gromadzenia dowodów zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie i ma na celu pociągnięcie winnych zbrodni do odpowiedzialności karnej.

PK przypomina, że do utworzenia wspólnego zespołu śledczego pomiędzy Ukrainą, Polską i Litwą w sprawie napaści Rosji na Ukrainę doszło 25 marca 2022 roku na przejściu granicznym w Korczowej. Umowę ze strony polskiej podpisali prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz prokurator krajowy Dariusz Barski.

Międzynarodowy zespół śledczych

„Pierwsze działania zmierzające do powołania JIT w sprawie wojny napastniczej i zbrodni popełnianych przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy zostały podjęte już 2 marca 2022 roku w toku narady nadzwyczajnej przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących w Eurojust. To podczas tego spotkania z inicjatywy Ukrainy, Polski i Litwy podjęto decyzję o zawiązaniu wspólnego międzynarodowego zespołu śledczego w ramach śledztw wszczętych w tych trzech krajach. W kolejnych miesiącach do zespołu dołączył Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze oraz Łotwa, Estonia, Słowacja i Rumunia. Ponadto w marcu 2023 roku strony JIT podpisały porozumienie o współpracy i koordynacji z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych” – czytamy w komunikacie.

„W ramach polskiej prokuratury sprawą zajmuje się zespół śledczy składający się z prokuratorów Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Policji. Prace zespołu koordynuje I Zastępca Generalnego – Prokurator Krajowy Dariusz Barski. Postępowanie zostało wszczęte 28 lutego 2022 r.” – dodaje PK.

Prokuratura zaznacza, że polscy prokuratorzy pozostają w bieżącym kontakcie z ukraińską prokuraturą oraz pozostałymi członkami wspólnego międzynarodowego zespołu śledczego a w ramach cyklicznych spotkań są omawiane wyniki pracy członków zespołu oraz planowane kolejne czynności.

