Żary były kiedyś nazywane miastem lnu. Od połowy XIX wieku prężnie rozwijał się tu przemysł włókienniczy, który przetrwał nawet II wojnę światową, ale nie poradził sobie z transformacją gospodarczą lat 90. minionego wieku. Ostatnim wielkim zakładem włókienniczym w Żarach była Dekora, której miejsce zajęły sklepy wielkopowierzchniowe.

– Przy okazji wielkiej przebudowy sąsiednich ulic – Artylerzystów i Lotników, pojawił się pomysł, by wyeksponować zachowany przez miłośników Żar, historyczny napis Dekora. My, jako inwestor prac, z chęcią na to przystajemy – zapewnia Małgorzata Issel, wicestarosta żarska.

Napis ma być wyeksponowany na niewielkim skwerze u zbiegu ulic Ułańskiej i Artylerzystów. Będzie podświetlony i wyposażony w tablicę, informującą o historii nieistniejących już zakładach Dekora.