Kierującej pojazdem, w trakcie podróży autostradą odkręciło się koło. Kobiecie pomogli świebodzińscy policjanci drogówki, którzy przykręcili niesprawne koło i pomogli bezpiecznie zjechać z ruchliwej trasy. Pojazd kobiety utknął bowiem na lewym pasie, z którego sama nie mogła zjechać. W zabezpieczeniu miejsca pomógł również patrol służb drogowych obsługi autostrady, który dla oznakował miejsce awarii.

Koło odkręciło się w czasie jazdy

Do nietypowej sytuacji doszło we wtorek,11 kwietnia, ok. godziny 19.40 na 74 kilometrze autostrady A2. Kierującej pojazdem marki skoda w trakcie jazdy odkręciło się koło.

Pojazd udało się bezpiecznie zatrzymać, jednakże z powodu awarii nie było możliwości zjazdu z drogi na pobocze. Unieruchomiony pojazd stał na lewym pasie ruchu, w kierunku Świecka.

Interweniowali policjanci

Na miejsce szybko dotarł patrol drogówki ze świebodzińskiej komendy. Po chwili do pomocy w zabezpieczeniu dotarł również patrol służb drogowych obsługi autostrady, który oznakował otoczenie, dodatkowo je zabezpieczając. Ponieważ czas oczekiwania na dojazd pojazdu pomocy drogowej okazał się zbyt długi, policjanci zdecydowali, że sami pomogą usunąć usterkę i przykręcili koło uszkodzonego samochodu.

Kobieta kierująca skodą w ich asyście zjechała z autostrady do miasta, gdzie już bezpiecznie mogła sprawdzić stan techniczny pojazdu i usunąć ewentualne awarie przed dalszą drogą.

CZYTAJ TEŻ: