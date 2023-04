Wczoraj w wielu lubskich wsiach i miastach celebrowano hucznie śmigusa – dyngusa. W Lany Poniedziałek polewamy siebie nawzajem wodą nawiązując do słowiańskich tradycji powitania wiosny. W podżagańskim Jabłonowie tradycyjnie już strażacy z OSP przejechali przez miejscowość polewając dachy domów.

Zwyczaj ten ku uciesze mieszkańców, zwłaszcza dzieci trwa już kilka lat. Jest to dla nich dzień pełen dobrej zabawy. Tegoroczną akcję połączono również ze zbiórką na nowy sprzęt łączności dla strażaków. Sami mieszkańcy Jabłonowa podkreślają, że oprócz nawiązania do tradycji jest to także pomoc dla ochotników: