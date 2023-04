Trwają prace budowy mostów przy ulicy Żelaznej w Żaganiu. Inwestor zapewnia, że realizacja zadania idzie zgodnie z planem. Ten etap prac mostowych zakończy się w kwietniu przyszłego roku.

W tej chwili odbywają się roboty przy pierwszej z konstrukcji. – Z myślą o wojsku będą to obiekty pozwalające na przewóz ciężkiego sprzętu. To również ważny dojazd do autostrady – mówi starosta żagański Henryk Janowicz:

– W miarę postępu prac przy Żelaznej firma rozpocznie także budowę konstrukcji mostowych w Trzebowie – zaznacza Henryk Janowicz:

Dodajmy, że koszt całej inwestycji obejmujący drogę powiatową i mosty przekracza 90 milionów złotych.