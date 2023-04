Żagańska spółka zajmująca się dostarczaniem wody mieszkańcom prowadzi cykliczne lekcje hydrologii dla uczniów miejskich szkół. Tym razem zajęcia zorganizowano w miejscu, gdzie znajduje się stacja uzdatniania wody.

Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na ważność wody w życiu człowieka. – To także sposób na to, aby uzmysłowić młodzieży, że wodę należy oszczędzać. Prowadzimy takie spotkania cyklicznie i cieszą się one dużym zainteresowaniem placówek – mówi prezes ŻWiK Cyprian Maszlong:

Nauczyciel biologii towarzyszący uczniom podkreślają, że tego typu lekcje to wartość dodana do edukacji. – Tu wyobraźnia i to co zobaczą przemawia bardziej, niż wiedza książkowa – dodaje Barbara Górecka – Szpała z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 3:

Sama młodzież zaznacza, że taka forma rozmów o hydrologii jest bardzo ciekawa:

Dodajmy, że w stacji przy ulicy Dworcowej w ciągu doby w okresie letnim produkowanych jest ponad 4 tysiące metrów sześciennych wody.