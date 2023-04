Bytom Odrzański będzie miał za rok nowy stadion piłkarski!

Stadion to nie tylko boiska(mają być trzy), ale też np. siłownia czy sala crossfitowa. Ale to nie koniec, bo w II etapie budowy ma powstać też…hala sportowa.

II etap to trochę dalsza przyszłość, a tymczasem stadion ma być gotowy w marcu 2024 roku, a to wszystko, co się wydarzy to pomysł prezesa 4-ligowej Odry Bytom Odrzański – Piotra Michalewicza – który po raz pierwszy pomyślał o nowym obiekcie ponad dwa lata temu.

I po dwóch latach dopiął swego – dzisiaj w bytomskim Ratuszu burmistrz miasta Jacek Sauter podpisał umowę z konsorcjum firm CNS z Zielonej Góry(będzie liderem budowy) i Mizar z Podbrzezia Dolnego, które za 9 milionów zbuduje stadion.

Prezes Michalewicz z szerokim uśmiechem na twarzy opowiadał dzisiaj o nowym obiekcie, ale mówił też, że doprowadzenie do kontraktu, poza dość długim czasem, wymagało też sporego wysiłku:

Burmistrz Jacek Sauter po podpisaniu umowy powiedział nam, że…trochę się boi budowy, ale ludzie, którzy namówili go na nią zarazili go swoim entuzjazmem:

Na konferencji prasowej pojawił się dziś też poseł Jerzy Materna – przedstawiany był jako ojciec chrzestny całego przedsięwzięcia – pomógł bowiem wywalczyć z Polskiego Ładu 7,5 mln złotych: