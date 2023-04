W niedziele rozpoczął się Wielki Tydzień. To jeden z najważniejszych okresów roku w religii chrześcijańskiej. Wielki Tydzień to ostatni czas Wielkiego Postu. O tradycyjnych potrawach postnych i o tym, co warto postawić na wielkanocnym stole porozmawiamy z Tomaszem Procem – dyplomowanym szefem kuchni, dietetykiem sportowym.