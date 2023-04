W podżarskim Bogumiłowie przeprowadzono polsko – niemieckie spotkanie właścicieli psów myśliwskich. Wydarzenie było praktycznym egzaminem dopuszczającym przewodnika z czworonogiem do poszukiwań padłej zwierzyny chorej na ASF.

Zgranie, umiejętności współpracy przewodnika i jego podopiecznego oceniali sędziowie. Jak podkreślają jest to praca ciągła, a takie szkolenia zakończone egzaminem to wspólny cel w walce z zagrożeniem. – Zmierzamy do tego, aby wykrywać je jak najszybciej – mówią uczestnicy praktycznego sprawdzianu:

Dodajmy, że w egzaminie wzięło około 20 psów wraz z przewodnikami.