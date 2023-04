Luke Becker z Falubazu Zielona Góra ma uraz kości strzałkowej prawej nogi – to pierwsza diagnoza postawiona w szpitalu na Słowacji po upadku żużlowca Falubazu w mistrzostwach Słowacji.

Becker upadł w swoim pierwszym starcie po tym, jak zaatakował go ostro Anton Karlsson.

Amerykanin pojechał do szpitala, a tam postawiono diagnozę, która nie cieszy Falubazu, bo do sezonu został tydzień, a Becker to nowy nabytek Falubazu i miał być od razu mocnym punktem zespołu.

Tymczasem teraz jest w drodze do Zielonej Góry, gdzie przejdzie kolejne badania i podjęta decyzja, jak będzie leczony.