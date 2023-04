Promenada nad jeziorem Kochle to jedna z wizytówek gminy Pszczew, urokliwe miejsce, idealne do spacerów. Dzięki dofinansowaniu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wkrótce rozpoczną się tu prace budowlane, które sprawią, ze miejsce to będzie nie tylko pięknie, ale również bezpieczniejsze dla spacerowiczów. – Wykonamy tu przebudowę promenady i budowę sieci wodociągowej – informuje Karolina Korenda-Gojdź, zastępca wójta Pszczewa.

Wraz z modernizacją promenady sieć wodociągowa z poszczególnych posesji zostanie wyciągnięta w stronę ulicy. Całość zadania pochłonie 2,5 miliona złotych, ale gmina wyda na ten cel nieco ponad 350 tysięcy. Resztę stanowi dofinansowanie.