Policjanci z podwarszawskiego Legionowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wybicie szyby w biurze poselskim wicepremiera, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka – dowiedziała się w czwartek PAP.

Informacje PAP o zatrzymaniu mężczyzny, potwierdziła podkom. Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. „Potwierdzam, że dziś policjanci z naszej komendy zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o wybicie szyby w biurze poselskim na terenie naszego miasta” – powiedziała policjantka.

„Mężczyzna nie był wcześniej karany” – dodała podkomisarz Halicka.

Do ataku na biuro wicepremiera, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka doszło w połowie marca. O tym, że biuro poselskie Mariusza Błaszczaka zostało obrzucone kamieniami poinformował na Twitterze rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Do wpisu Bochenek dołączył zdjęcie uszkodzonej szyby biura poselskiego Błaszczaka, w której widoczne są trzy dziury. Na jednym ze zdjęć widać potłuczone szkło na parapecie i leżący obok kamień.

„Moje biuro zostało obrzucone kamieniami. Na szczęście nikogo nie było w środku. Kiedy przyszedł pracownik na dyżur stwierdził, że doszło do takiego właśnie aktu wandalizmu” – relacjonował kilka dni po zdarzeniu wicepremier Mariusz Błaszczak w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

„Mamy do czynienia z tą wścieklizną, z tym hejtem, który jest potęgowany przez polityków opozycji. Dla mnie to nie ulega żadnej wątpliwości. Wystarczy odtworzyć sobie wypowiedzi (szefa PO) Donalda Tuska, który atakował choćby prezesa NBP (Adama Glapińskiego) mówiąc o tym, że należy go zdjąć ze stanowiska, mimo że wszyscy doskonale wiedzą, że prezes banku centralnego jest wybierany przez Sejm na kadencję” – powiedział wicepremier.

„To jest realizacja w praktyce tego hasła ośmiu gwiazdek. To są wulgarne słowa, ale to jest właśnie to, tym to skutkuje”

– dodał Błaszczak.