Żagańska gmina rozpoczyna kolejną inwestycję w Dzietrzychowicach. Wyłoniono wykonawcę przebudowy terenu Zakładu Usług Komunalnych. Za chwilę rozpoczną się pierwsze prace.

Infrastruktura zakładu wymaga odnowienia. W większości są to stare konstrukcje przeznaczone do wyburzenia i postawienia od nowa. – To duże, ale i bardzo oczekiwane zadanie – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

– Za każdym razem przy planowaniu inwestycji ubiegamy się o środki zewnętrzne. Udało nam się otrzymać także pieniądze na to zadanie – podkreśla wójt Ochrymczuk:

Dodajmy, że planowane prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.