Budujemy obwodnicę i to dobra informacja dla wszystkich strzelczan – taki wydźwięk na bilbord wojewody lubuskiego, umieszczony na jednym z budynków w centrum Strzelec Krajeńskich. Były to lata przygotowań i wreszcie dzięki rządowemu „Programowi budowy 100 obwodnic” mamy to – podkreśla Władysław Dajczak.

Tymczasem pod bilbordem wojewody swój plakat umieściła poseł PO Krystyna Sibińska, która inwestycję przypisuje działaniom rządu PO – PSL. Zdaniem wojewody, to dowód na to, że PO w nadchodzącej kampanii wyborczej będzie sięgała po kłamstwa:

Władysław Dajczak dodaje, że naprawiony przez rząd PiS stan publicznych finansów pozwolił przygotować i rozpocząć budowę strzeleckiej obwodnicy:

Przypomnijmy, obwodnica Strzelec to jedna z sześciu inwestycji w województwie lubuskim, która powstaje w ramach „Programu budowy 100 obwodnic”. Siedmiokilometrowa, dwupasmowa droga będzie kosztowała 78 mln złotych. Obwodnicą po raz pierwszy pojedziemy pod koniec 2024 roku.