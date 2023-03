Po tygodniu wracamy do kwestii udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Przewodniczący MKOL Thomas Bach umył ręce w tej sprawie i wraz z kolegami scedował decyzje o udziale Rosjan i Białorusinów na federacje sportowe. Bach był już krytykowany za bezczynność podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi legendarnych z powodu dopingowych afer w środowisku sportowców rosyjskich. Ostatni ruch MKOL zwiększa napięcie polityczne wokół nadchodzącej Olimpiady. Padają gorzkie pytania o sens olimpizmu w sytuacji gdy na wojnie z Rosją zginęło około 300 ukraińskich sportowców. Czyje interesy kryją się za decyzją MKOL? Jak to jest w praktyce z wspólnymi wartościami ogólnoludzkimi i tymi europejskimi? Co powinniśmy zrobić jeśli Ukraina i inne państwa zapowiedzą bojkot IO w Paryżu?

W Otwartym Mikrofonie pytamy; Jakie powinno być stanowisko Polski w tej sprawie?

Pyta Adam Ruszczyński

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.