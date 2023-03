„Przyszłość to Polska” to kolejna debata Prawa i Sprawiedliwości, jaka odbyła się dziś we Wschowie. Tematem przewodnim spotkania była kultura i ochrona polskiego złotego. – W ostatnim czasie znacznie wzrosły nakłady rządu na szeroko rozumianą kulturę – powiedziała europosłanka Elżbieta Rafalska.

– W najbliższym czasie Polska nie przystąpi do unii monetarnej – powiedział poseł Marek Ast, szef lubuskich struktur PiS.

Zdanie to potwierdza poseł Jerzy Materna.

Rząd wiele środków przeznacza na szeroko rozumianą kulturę. Ostatnio jednak z kolejnej edycji „Polskiego Ładu” poszedł dalej. Przeznacza środki na remont zabytków kultury – powiedział Andrzej Bielawski, wschowski starosta, pełnomocnik PiS.

W spotkaniu wzięło udział około 150 uczestników z południowej części województwa lubuskiego.