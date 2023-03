Uczniowie IV LO w Gorzowie brali udział w projekcie Zwolnieni z Teorii. Ogólnopolska Olimpiada Zwolnieni z Teorii to pomysł, w ramach którego uczniowie sami organizują projekty społeczne. Po realizacji własnej inicjatywy uczestników prowadzi innowacyjna platforma edukacyjna. Dzięki niej wiedzą jak działać i uczą się zarządzania projektem w profesjonalny sposób. Uczniowie LO 4 w Gorzowie obrali sobie za cel zbiórkę pieniędzy oraz rzeczy potrzebnych schronisku dla zwierząt Azorki w Gorzowie.

Milena Milej, uczennica liceum i uczestniczka olimpiady podkreśla, że akcja dotarła nie tylko do uczniów, ale również do mieszkańców miasta.

Aleksandra Rogaczewska dodaje, że ze sporym odzewem spotkała się również zbiórka pieniężna.

W kwietniu nastąpi podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Na gali w Warszawie twórcom najlepiej zrealizowanych pomysłów przyznane zostaną nagrody.