Gmina Bobrowice duży nacisk kładzie na ochronę środowiska. To zarówno uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, jak i instalowanie nieinwazyjnych źródeł ciepła. – Staramy się eliminować z naszej przestrzeni kopciuchy i dbać, by ścieki nie trafiały do gleby – informuje Wojciech Wąchała, wójt gminy Bobrowice.

Co ciekawe, samorząd dopuszcza możliwość łączenia środków z gminnego programu z ogólnopolskim programem Czyste powietrze.