W Żaganiu odbędą się w w piątek obchody 79. rocznicy ucieczki alianckich jeńców z niemieckiego obozu dla lotników Stalag Luft 3. Głównym ich elementem będzie wojskowy apel pamięci z salwą honorową. Zostaną także złożone kwiaty i zapalone zostaną znicze ku czci zamordowanych uciekinierów.

„Ceremonię przy pomniku na terenie Muzeum Obozów Jenieckich tradycyjnie już rozpocznie przelot myśliwców F-16 Polskich Sił Powietrznych z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Maszyny pojawią się nad Żaganiem w samo południe symbolicznie oddając cześć uczestnikom wydarzenia sprzed 79 lat”

– powiedział dyr. Muzeum Obozów Jenieckich Marek Łazarz.

Archiwalny film zrealizowany w żagańskim stalagu “Sceny z życia francuskich jeńców wojennych w Niemczech” to materiał z 1941 roku odnaleziony w zasobach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Część zdjęć zrealizowano na terenie Stalagu VIIIC w Żaganiu. Żagańskie sceny zaczynają się od 16:25, widzimy zawody na terenie boiska sportowego, a także występy zespołu “Fol Sag”, który działał w obozie. Być może niektóre z wcześniejszych ujęć też zrealizowano w Sagan, ale co do tego nie ma pewności. Cześć zdjęć powstała na terenie nieznanego nam stalagu na południu Niemiec. Wideo można znaleźć pod tym adresem.

W ramach obchodów, od piątku do niedzieli (24 – 26 marca br.), żagańscy harcerze zorganizują Rajd Wielkiej Ucieczki. W grze terenowej wezmą udział skauci z całej Polski. Rajd nawiązuje do wydarzeń związanych z ucieczką jeńców Stalagu Luft 3 w 1944 r. i jest okazją do poznania historii tego wydarzenia.

W sobotę (25 marca br.) na terenie muzeum odbędzie się również 47. edycja Crossu Żagańskiego – biegów przełajowych dla wszystkich grup wiekowych. W biegu głównym na 10 km wezmą udział m.in. żołnierze amerykańscy stacjonujący w Żaganiu i 50 żołnierzy RAF, którzy przylecieli z Wielkiej Brytanii specjalnie na tę okazję. Dodatkową atrakcją będzie Cross Uciekiniera, czyli bieg z przeszkodami.

Zawodom sportowym będzie towarzyszyć w sobotę statyczny pokaz uzbrojenia 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Goście będą mogli m.in. zwiedzić wnętrze czołgu Leopard 2PL oraz transportera Rosomak.

Brawurowa ucieczka wiosną 1943 roku i ogromny podkop „Harry”

Historia brawurowej ucieczki, którą upamiętniać mają zaplanowane wydarzenia, miała swój początek wiosną 1943 r. w Stalagu Luft 3 w Żaganiu (wówczas Sagan) – jednym z niemieckich obozów jenieckich na terenie tego miasta. Zawiązał się w nim wówczas „Komitet X”, na czele którego stanął mjr RAF Roger J. Bushell. Jego zadaniem było zorganizowanie ucieczki 200 jeńców.

W wyniku zarządzonej akcji poszukiwawczej Niemcy złapali 73 uciekinierów. Ucieczka w pełni powiodła się tylko trzem lotnikom. Na rozkaz Hitlera straconych zostało 50 uczestników ucieczki.

Przygotowania obejmowały m.in. kopanie trzech tuneli, które nazwano „Tom”, „Dick” i „Harry”. Cały wysiłek skupiono jednak na „Harrym” – tunel znajdował się około 9 m pod ziemią i miał ponad 100 metrów długości. W nocy z 24 na 25 marca 1944 r. podkopem wydostało się 76 jeńców.

W wyniku zarządzonej akcji poszukiwawczej Niemcy złapali 73 uciekinierów. Ucieczka w pełni powiodła się tylko trzem lotnikom. Byli to Norwegowie Per Bergsland i Jens Muller oraz Holender Bram van der Stok.

Na rozkaz Hitlera straconych zostało 50 uczestników ucieczki. Pochodzili z Wielkiej Brytanii, Kanady, RPA, Australii, Nowej Zelandii, Norwegii, Litwy, Belgii, Holandii, Francji, Czech, Grecji. Na liście rozstrzelanych znalazło się także sześciu Polaków.

Wydarzenie to przeszło do historii jako „Wielka Ucieczka”; w 1963 roku doczekało się ekranizacji w postaci hitu kinowego „The Great Escape” z Charlesem Bronsonem i Stevem McQueenem. Powstało także wiele filmów dokumentalnych na ten temat.

W Żaganiu rocznice „Wielkiej ucieczki” są obchodzone od wielu lat. Pamięć o tym wydarzeniu jest szczególnie kultywowana przez Brytyjczyków, gdyż w grupie uciekinierów było najwięcej przedstawicieli tej właśnie nacji.

Na terenie Muzeum Obozów Jenieckich znajduje się replika tunelu ucieczkowego o długości ok. 30 metrów, zrekonstruowano jeden z obozowych baraków i wieżę wartowniczą. W miejscu, gdzie było wyjście z tunelu „Harry” stoi pamiątkowy obelisk.