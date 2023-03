Ponad 20 mln zł będzie kosztować budowa zespołu edukacyjnego na osiedlu Czarkowo w Zielonej Górze/Łężycy. W czwartek podpisano umowę z wykonawcą inwestycji – poinformował Urząd Miasta.

Przy ul. Architektów powstanie nowoczesny budynek edukacyjny, w którym znajdzie się szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi. Przedszkolaki i uczniowie, oprócz gmachu, dostaną plac zabaw, parking dla rowerów i boisko na dachu. Będzie też stołówka, biblioteka, sala informatyczna i salka sportowa.

„Sołectwo Łężyca to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic Zielonej Góry. Mieszka tu już ponad 3,5 tys. osób. O Czarkowie mówi się, że to osiedle młodych. Dzieci jest tu co niemiara. Rodzice podczas spotkań z mieszkańcami czy festynów od lat sygnalizują potrzebę powstania szkoły”

– powiedziała dyr. Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych UM Zielona Góra Wioleta Haręźlak.

W czwartek podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, którym została firma Exalo Drilling S. A. z Grupy Orlen. Na realizację zadania ma ona 17 miesięcy.

„W roku szkolnym 2024/25 dzieci powinny już ruszyć do szkoły. Nabór planujemy uruchomić w przyszłym roku, na wiosnę”

– dodała Haręźlak.

Po konsultacjach społecznych zapadną także decyzje co do zagospodarowania sporego terenu przy zespole edukacyjnym. Do wyboru będą m.in.: miasteczko ruchu drogowego, wiata rekreacyjna, muzyczny plac zabaw czy pumptrack do jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach.