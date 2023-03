Poseł i lider lubuskiej Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki złożył w Sejmie wniosek, w którym zrzekł się immunitetu – podała Gazeta Lubuska. Wcześniej wniosek o uchylenie politykowi immunitetu skierowała Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze.

Przypomnijmy, sprawa dotyczy wypadku drogowego, do którego doprowadził według biegłych poseł Sługocki w podzielonogórskim Drzonkowie. Grozi mu za to do 3 lat pozbawienia wolności.

Z informacji, które uzyskali od Centrum Informacyjnego Sejmu dziennikarze Gazety Lubuskiej wynika, że:

Zgodnie z obowiązującą procedurą o treści wniosku prokuratury został zawiadomiony poseł Waldemar Sługocki, który skorzystał z możliwości złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgodnym a pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej – informuje CIS. Lubuski polityk czynności tej dokonał z końcem lutego br. godząc się, by prokurator mógł go oficjalnie postawić w stan oskarżenia. Zgodnie z przepisami, oświadczenie Sługockiego zostanie teraz ocenione pod względem formalnym przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Jej posiedzenie przewidziane jest na 12 kwietnia br.

Przypomnijmy: wypadek posła Sługockiego miał miejsce wieczorem 28 stycznia br., w Drzonkowie będącym częścią Zielonej Góry. Kierowane przez posła suzuki na zakręcie zderzyło się z oplem. Obaj kierujący zostali ranni i trafili do szpitala.

Na skutek tego zdarzenia obaj kierowcy zostali rani. Parlamentarzysta doznał urazu brzucha i przeszedł operację. Drugi z kierowców doznał złamania ręki, co naruszyło prawidłową czynność narządu ciała na okres dłuższy niż siedem dni.

Z tego powodu prokurator zamierza przestawić parlamentarzyście zarzut z art. 177 par. 1 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Przedstawienie posłowi zrzutu jest jednak możliwe dopiero, gdy w tej sprawie nie chroni go immunitet parlamentarny.