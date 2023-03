Czy zwierzęta mają empatię?

W magazynie Między nami zwierzętami o zachowaniach empatycznych zwierząt opowiedzą:

dr Ewa Burda – ornitolożka z Ptasiego Azylu oraz dr Zbigniew Zawada – biolog i nauczyciel.

W psychologii termin empatia odnosi się do zdolności współodczuwania i zauważania emocji innych ludzi. Wobec powyższego stwierdzenia nie należy doszukiwać się tak rozumianej empatii w zachowaniu zwierząt, ale czy jednak tak jest do końca? Wielu behawiorystów pracujących z psami i kotami podkreśla, że nasz stan emocjonalny wpływa na naszego pupila, czy jednak można nazwać to empatią u zwierząt?

Behawiorystka i autorka bloga KociBehawioryzm Małgorzata Biegańska-Hendryk o kocich zwyczajach na antenie po 21:20.

Piotr Dziełakowski – człowiek z lasu – co tydzień na antenie RZ opowiada o przyrodzie i przygodach ze zwierzętami.