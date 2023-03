Należący do Parku Narodowego „Ujście Warty” Ośrodek Muzealno-Edukacyjnego w Słońsku (Lubuskie) świętuje „roczek”. Od chwili otwarcia odwiedziło go 14,3 tys. osób – poinformowała Hanna Mierzwa z PN „Ujście Warty”.

„Nasz Ośrodek został otwarty dla zwiedzających 21 marca ub. roku i stał się obowiązkowym punktem zwiedzania podczas wizyty w Słońsku. Pełni on funkcję centrum edukacji, w którym przyrodnicze ciekawostki o Parku przeplatają się z historią tej okolicy”

– powiedziała Mierzwa.

Sercem Ośrodka jest nowoczesna, multimedialna wystawa, na którą składają się liczne interaktywne stanowiska, plansze, modele czy makiety pozwalają zwiedzającym na poznanie okolicznej fauny i flory. Na prawie 900 m2 znajduje się ponad 100 stanowisk edukacyjnych.

Wśród atrakcji ekspozycji są m.in. symulacja rejsu łodzią po nieudostępnionym turystycznie fragmencie Parku i wirtualny lot balonem oraz obserwacja krajowych gatunków ryb w okazałym akwarium.

Ośrodek Muzealno-Edukacyjny jest dobrym miejscem na rozpoczęcie wędrówki po Parku. Aplikacje na wystawie pomagają zaplanować wycieczkę oraz ukazują interesujące miejsca w najbliższej okolicy.

„Obchody urodzin rozpoczynamy we wtorek (21 marca) otwarciem wystawy zdjęć przyrodniczych pracowników naszego Parku. Dalszy ciąg świętowania zaplanowaliśmy na sobotę (25 marca), od godz. 9 do 17 w naszym Ośrodku”

– zapowiedziała Mierzwa.

W najbliższą sobotę wstęp na wystawę stałą będzie bezpłatny, będą też inne atrakcje, m.in. gra „Poszukiwanie gniazd ze Skowronkiem Sławomirem” oraz prelekcja pt. „Czarka, koszyczek, rękawiczka – ptasie konstrukcje”.

Liczba miejsc na prelekcji jest ograniczona. Zgłoszenia są przyjmowane do piątku (24 marca), do 12.00; telefonicznie nr tel. 95 757 21 10 lub pocztą elektroniczną na adres: muzeum@pnujsciewarty.gov.pl

„A skoro to urodziny, nie zabraknie również tortu. Serdecznie zapraszamy”

– dodała Mierzwa.

Ośrodek znajduje się w Słońsku, przy ul. 3 Lutego 90 (to zarazem DK22). Od początku marca do końca października, od wtorku do piątku będzie można go zwiedzać od godz. 9 do 16, a w soboty i niedziele od 9 do 17. Natomiast od początku listopada do końca lutego od wtorku do niedzieli w godz. 9-15.