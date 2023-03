W kalendarzu przypada dziś Międzynarodowy Dzień Lasów. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na zielone płuca świata, które z roku na rok się kurczą. To również okazja do wysłuchania próśb leśników o niezaśmiecanie leśnych terenów.

Święto to obchodzone jest na świecie już od kilkudziesięciu lat. – Musimy uzmysłowić sobie to, że bez lasów nie będzie życia. Lasy to dla nas tak niezbędny tlen – mówi zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki Michał Szczepaniak:

– Las to także jego mieszkańcy. To gatunki, których jest coraz mniej, dlatego warto pamiętać, że w lasach to my jesteśmy gośćmi – podkreśla Michał Szczepaniak:

Dodajmy, że polskie lasy, to ponad 9 milionów hektarów.