Całe lubuskie będzie dziękowało za Jana Pawła II. Marsze, drogi krzyżowe, spotkania i inne formy modlitewne aż w 13 miejscowościach naszego województwa! Pierwsze spotkania zaplanowano już w tym tygodniu. Organizatorzy zachęcają, by dołączyć do oddolnej inicjatywy ludzi, dla których papież jest niekwestionowanym autorytetem.

W intencji Kościoła i w obronie dziedzictwa św. Jana Pawła II

Jesteśmy świadkami ostrego ataku na św. Jana Pawła II, dlatego zbliżająca się rocznica jego śmierci – 2 kwietnia, jest dobrą okazją do tego, by przywołać tę postać -mówi ks. Andrzej Sapieha, rzecznik prasowy kurii Diecezji Zielongórsko – Gorzowskiej. – Chcemy przypomnieć o wielkich zasługach naszego wybitnego rodaka, który kierował Kościołem powszechnym. W związku z tym w całej diecezji będą się odbywały różnego rodzaju inicjatywy, do udziału w których serdecznie wszystkich zachęcamy – zaprasza.

Prócz marszy, poszczególne dekanaty zaplanowały drogi krzyżowe, nabożeństwa, koncerty oraz innego rodzaju spotkania o charakterze modlitewnym, w czasie których będzie można usłyszeć rozważania Jana Pawła II.

Ksiądz Sapieha zwraca uwagę, iż warto sobie przypomnieć postać św. Jana Pawła II, oddać mu hołd i zamanifestować nasze przywiązanie do tej ważnej historycznie dla wszystkich Polaków – niezależnie od wyznawanej wiary czy światopoglądu, osobistości.

W tym roku przypada 18. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Będziemy ją obchodzić w Niedzielę Palmową, 2 kwietnia.

Co, gdzie, jak w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

GŁOGÓW

1 kwietnia (sobota) – 10:15 – Męski Różaniec ulicami miasta z dziedzińca kościoła pw. Bożego Ciała,

2 kwietnia (niedziela):

- 15:00 – Miejska Droga Krzyżowa sprzed kościoła pw. św. Klemensa ulicami miasta do Biblioteki Pielgrzyma (pomnik św. Jana Pawła II),

- 21:37 – Modlitwa Papieska – Biblioteka Pielgrzyma (pomnik św. Jana Pawła II).

GORZÓW WLKP.

2 kwietnia (niedziela) – 18:00 – Msza św. w katedrze. Po zakończeniu Mszy św. Marsz Papieski pod pomnik św. Jana Pawła II przy kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski. Po przybyciu – modlitwa i Apel Maryjny.

KORZUCHÓW

2 kwietnia (niedziela) – 19:00 – Zamek w Kożuchowie – Koncert muzyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II.

NOWA SÓL

24 marca (piątek) – 19:00 – Droga Krzyżowa w kościele pw. św. Antoniego do pomnika św. Jana Pawła II z Apelem Jasnogórskim,

31 marca (piątek) – 18:30, kościół pw. św. Michała Archanioła – Droga Krzyżowa ze św. Janem Pawłem II ulicami Nowej Soli,

2 kwietnia (niedziela) – 13:00, kościół pw. św. Antoniego – Msza św. z przejściem pod pomnik św. Jana Pawła II i modlitwą przy relikwiach.

MIĘDZYRZECZ (dekanat Pszczew)

31 maca (piątek) – 17:00, Droga Krzyżowa ulicami miasta z kościoła pw. Pierwszych Męczenników Polski do kościoła pw. św. Wojciecha. Rozważania będą oparte na nauczaniu papieskim. Uczestnicy niosą zapalone świece i składają je na zakończenie przy krzyżu misyjnym. Każdy uczestnik otrzyma publikację pt. „Pierwsza Pielgrzymka Ojca św. Jana Pawła II do Ojczyzny”.

ROKITNO

31 marca (piątek) – Nabożeństwo Kalwarii Rokitniańskiej: 15:00 – bazylika, Godzina Miłosierdzia, 16:00 – Msza św. i przejazd autokarami do pierwszej stacji Kalwarii. 17:30 – początek nabożeństwa. 21:00 – bazylika, Apel Maryjny i poczęstunek.

SŁUBICE (dekanat Rzepin)

Marsz odbył się 17 marca o godz. 19:00. W piątek odbyła się Słubicka Droga Krzyżowa z kościoła pw. Ducha Świętego ulicami miasta do kościoła pw. NMP Królowej Polski.

SULĘCIN

2 kwietnia (niedziela) – 19:00 – Droga Krzyżowa ulicami miasta zakończona złożeniem kwiatów przy tablicy św. Jana Pawła II,

„XIV Sztafetowy Bieg Papieski” Gorzów Wlkp. – Międzychód – Sulęcin (zakończenie przy tablicy św. Jana Pawła II, obok kościoła pw. św. Mikołaja),

Akcja „Okno Papieskie” – wierni w oknach domów umieścili wizerunki św. Jana Pawła II,

Całodzienna adoracja (od poniedziałku do soboty) w intencjach Kościoła, Ojczyzny i o opamiętanie tych, którzy szkalują św. Jana Pawła II.

ŚWIEBODZIN

2 kwietnia (niedziela) – 19:00 – Droga Krzyżowa ze św. Janem Pawłem II ulicami miasta z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego do kościoła pw. św. Michała Archanioła.

WSCHOWA

2 kwietnia (niedziela) – 15:00 – Droga Krzyżowa ze św. Janem Pawłem II z kościoła pw. św. Jadwigi do kościoła farnego.

ZIELONA GÓRA

2 kwietnia (niedziela) – 19:00 – Zielonogórska Miejska Droga Krzyżowa. Początek przed konkatedrą pw. św. Jadwigi Śląskiej. Zakończenie Apelem Maryjnym i wspomnieniami o Papieżu Polaku przed pomnikiem św. Jana Pawła II przy kościele pw. Ducha Świętego.

ŻAGAŃ

2 kwietnia (niedziela) – 19:00 – Droga Krzyżowa z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP do kościoła pw. Nawiedzenia NMP.

ŻARY

2 kwietnia (niedziela) – 19:00 – Droga Krzyżowa ulicami miasta z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Z potrzeby Polaków

O planach zorganizowania I Marszu Papieskiego 2 kwietnia poinformował w ubiegłym tygodniu portal niezależna.pl. Początkowo marsz zaplanowano w trzech miastach – Warszawie, Krakowie oraz Szczecinie. Jego organizatorką jest Barbara Konarska z Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Na pomysł marszu wpadła – informuje portal niezależna.pl – Małgorzata Żaryn, autorka książek i publikacji historycznych, dziennikarka. Według Konarskiej marsz wspiera m.in. Akcja Katolicka, Różaniec bez Granic, harcerze, Solidarność, Kluby Gazety Polskiej.

„Ataki na Jana Pawła II były tym impulsem, żeby nie stać biernie, bo bierność byłaby przyzwoleniem na oczernianie Ojca Świętego. Głównym powodem, żeby się organizować właśnie w imieniu Jana Pawła II, w podziękowaniu mu za schedę, którą pozostawił, jest uświadomienie sobie, że my wszyscy, nie tylko katolicy, którzy korzystamy z tej schedy, wszyscy, którzy znamy dorobek Jana Pawła II i wiemy jak mocno i mądrze jest on refleksyjny, pozwoliliśmy mu trochę ucichnąć. Zachowaliśmy go dla siebie jako takie wewnętrzne dobro, ale przestaliśmy się nim dzielić w takim stopniu, w jakim powinniśmy” – zaznaczyła organizatorka marszu.

Jak podkreśliła, ma nadzieję, że marsz „rozpocznie dzieło dzielenia się dorobkiem Jana Pawła II”. „To jest nasze dobro narodowe – to był wielki Polak, który ma wielki wkład w to, że Polska jest wolnym krajem. Jan Paweł II uczy nas relacji opartych na wzajemnym szacunku i to jest nam dzisiaj bardzo potrzebne. Mamy chyba poczucie zmęczenia, może nawet wstydu, za to do jakiego rodzaju wzajemnych relacji doprowadziliśmy – wrogość, agresja, hejt… Jan Paweł II z pewnością jest takim azymutem, który wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od innych różnić mógłby zgromadzić. Jeśli nie on, to kto?” – wskazała Konarska.\

Z potrzeby całego świata

Ksiądz Andrzej Sapieha, rzecznik kurii diecezjalnej zwrócił uwagę na inny ważny aspekt, związany z beatyfikacją Jana Pawła II.

„Santo subito” – święty, natychmiast! – wołały dziesiątki tysięcy wiernych podczas pogrzebu papieża Jana Pawła II w Rzymie i zaledwie w kilka tygodni później zareagował na to wołanie papież Benedykt XVI.

Oficjalne działanie Kościoła, związane z uruchomieniem procesu beatyfikacyjnego było odpowiedzią na spontaniczny ruch wiernych, rodzący się zaraz po śmierci papieża – przypomina kurialny rzecznik. – Jego beatyfikacji domagały się głosy z całego świata w geście uznania dla wielkości tej postaci i rozmaitych zasług względem Kościoła powszechnego. Kościół jedynie potwierdził ten oddolny kult – podsumował.

Diecezjalne wspominanie świętego papieża Polaka będzie więc doskonałą okazją do wspólnego spotkania z ludźmi wyznającymi podobne, ogólnoludzkie wartości i świadectwem czy ikonicznej postaci, którą był dla nas Jan Paweł II nie pozwoliliśmy wyblaknąć.

