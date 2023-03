Gmina Iłowa planuje budowę kolejnych ścieżek rowerowych w Czernej oraz Koninie Żagańskim. Urząd ma już gotową dokumentację projektową. Są też środki zewnętrzne na dofinansowanie do zadania.

Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie prac. – Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, a to są kroki do realizacji ich potrzeb. Szacowany koszt inwestycji to około cztery i pół miliona złotych – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

– Chcemy rozpocząć prace z takim wyliczeniem, aby móc oddać je do użytku mieszkańców jak najszybciej. Zakładamy zakończenie prac jeszcze w tym roku – zaznacza burmistrz Lichtański:

Dodajmy, że termin składania ofert mija 10 kwietnia.