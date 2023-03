Rozpoczęły się zapisy do udziału w tegorocznej edycji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. To wydarzenie religijne w formie samotnej pieszej wędrówki. Ma to być forma duchowego przygotowania do świąt wielkanocnych. Trasy EDK to ciężka wędrówka, każda z nich ma co najmniej 40 kilometrów długości. Tegoroczna edycja odbędzie się za dwa tygodnie.

Posłuchaj rozmowy z regionalnym koordynatorem EDK Rafałem Wojtkiewiczem: